Tentata aggressione all’arbitro: choc in Serie A, 11 giornate di squalifica

Cinque turni di stop al Direttore sportivo, che “nel tunnel che adduce agli spogliatoi tentava di aggredire fisicamente il Direttore di gara rivolgendogli espressioni minacciose e gravemente offensive”

Maxi stangata del Giudice sportivo dopo la 37esima nonché penultima giornata di Serie A.

Conseguenze gravi dopo Empoli-Udinese, comminata una squalifica di ben cinque giornate al Ds empolese Accardi “per avere inoltre, a fine gara, sul terreno di giuoco, quale dirigente inserito in distinta, rivolto all’Arbitro espressioni gravemente insultanti, successivamente, nel tunnel che adduce agli spogliatoi tentava di aggredire fisicamente il Direttore di gara rivolgendogli espressioni minacciose e gravemente offensive, reiterando tale atteggiamento nei confronti di un Assistente”.

Tre turni di stop. invece, per Grassi: una per l’ammonizione (era in diffida) e due “per avere inoltre, al termine della gara, con atteggiamento minaccioso rivolto all’Arbitro espressioni gravemente offensive, reiterando tale atteggiamento nei confronti degli Ufficiali di gara ai quali rivolgeva espressioni insultanti; infrazione quest’ultima rilevata dal Quarto Ufficiale”.

Dell’Empoli sono stati puniti pure l’addetto stampa Casamonti: per lui stop fino a tutto giugno “per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti degli Ufficiali di gara ai quali rivolgeva espressioni minacciose e gravemente offensive”; sempre un turno per il preparatore atletico Gabriele Stoppino: “per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto all’Arbitro un’espressione irrispettosa”; due giornate infine per il membro dello staff tecnico Federico Barni: “per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto all’Arbitro un’espressione gravemente ingiuriosa”.

Dall’Empoli alla Roma, avversaria della squadra di Nicola nell’ultimo decisivo turno di Serie A. Due giornate all’ex Paredes, “per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Quindicesima sanzione); per avere inoltre, al 27° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione rivolto all’Arbitro un’espressione ingiuriosa, reiterando e aggravando il proprio atteggiamento dopo il provvedimento di espulsione”. Al ‘Castellani’ non ci sarà nemmeno Lukaku, anche lui squalificato. Gli altri sospesi sono Matheus Henrique del Sassuolo, Alberto Dossena del Cagliari, Toma Basic della Salernitana, Andrea Cambiaso della Juventus, Ondrej Duda del Verona, Nicolò Casale della Lazio e Hans Hateboer dell’Atalanta.