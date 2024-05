Maltempo e città in ginocchio: UFFICIALE, partita rinviata

La gara era in programma stasera alle ore 20.30. Non si gioca anche per il rischio scontri tra le due tifoserie mentre le forze dell’ordine sono impegnate per l’emergenza

Prefetto, Comune e le due società hanno deciso per il rinvio della partita.

Il maltempo ha messo in ginocchio il Veneto, in particolare Vicenza e provincia. La squadra della città, allenata dall’ex Inter Vecchi, stasera avrebbe dovuto affrontare il Padova nell’andata dei quarti dei playoff di Serie C.

Il match è stato però rinviato a domani, anche per il rischio scontri tra le due tifoserie mentre le forze dell’ordine sono impegnate per l’emergenza maltempo. Vicenza-Padova potrebbe essere recuperata nella giornata di domani, considerato che la gara di ritorno è fissata per sabato.