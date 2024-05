Milan, l’addio è pronto: saluto UFFICIALE

Milan-Salernitana sarà l’occasione giusta in casa rossonera per dire addio ad alcuni pilastri della rosa meneghina. Tra questi anche Simon Kjaer: arriva l’annuncio

Sabato sera alle 20.45 il Milan chiuderà il proprio campionato sfidando in casa la Salernitana in una gara che non ha nulla da raccontare in termini di obiettivi, ma che al contrario sarà densa dal punto di vista strettamente emotivo.

I rossoneri diranno addio ad alcuni pilastri di questi anni come Olivier Giroud e Simon Kjaer. Proprio il difensore danese saluta il Diavolo dopo 4 anni e mezzo, 120 presenze ed uno storico scudetto. In un’intervista rilasciata a ‘Milan TV’ lo stesso centrale rossonero ha ammesso: “Sono venuto in Italia a 19 anni a Palermo e subito dissi al mio procuratore che sarei voluto andare al Milan. Ci è voluto un po’ di tempo ma sono venuto qui, e questa è la mia società e sarà sempre così. Ringrazio tutti. È stato e un orgoglio e un sogno stare qui. Quando in futuro smetterò di giocare a calcio tornerò a vivere a Milano con la mia famiglia perché è casa nostra”.