Altro che mercato bloccato: trattativa in corso, nuovo colpo dell’Inter

I nerazzurri vogliono mettere le mani sul prospetto sloveno, inserito dal ‘The Guardian’ tra i migliori 60 talenti della sua generazione

Il mercato dell’Inter è in fermento nonostante il marasma societario, con queste che sono ore decisive per l’escussione del pegno da parte di Oaktree. E quindi per l’addio di Zhang.

Chiusi già da tempo gli arrivi a zero di Zielinski e Taremi, la priorità dei nerazzurri rimane il vice ed erede di Sommer, ovvero Bento dell’Athletico Paranaense. Ausilio e soci sono in pole, ma trovata una quadra con il club del presidente Petraglia, un osso durissimo.

In ottica futura, poi, l’Inter viene data sulle tracce anche di un grande talento sloveno: Luka Topalovic, trequartista classe 2006 del Domzale. Inserito dal ‘The Guardian’ tra i migliori 60 talenti della sua generazione, Topalovic sarebbe un obiettivo molto concreto della dirigenza interista.

🇸🇮🇧🇦| Potential Bosnian international Luka Topalović is being linked to Italian champions Inter Milan. The 18-year-old midfielder is one of, if not the biggest, prospects Slovenia has.

Topalović is also eligible to play for both Bosnia and Croatia through his parents. With… pic.twitter.com/H8cnsteGTH

— Selekcija (@SelekcijaBa) May 20, 2024