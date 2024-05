“Neanche De Bruyne”: Giuntoli demolito, l’attacco in diretta al dirigente della Juventus dopo l’esonero di Massimiliano Allegri

È iniziato in anticipo il dopo Allegri in casa Juventus. Il clamoroso esonero del tecnico post Coppa Italia ha anticipato di qualche settimana la decisione, già presa, di Cristiano Giuntoli e del club bianconero.

A concludere la stagione sarà Paolo Montero, in attesa dell’arrivo sempre più probabile di Thiago Motta. L’abbraccio tra i due al termine di Bologna-Juve sa di passaggio di consegne. Nel frattempo, però, continua a far discutere la stagione dei bianconeri, nel mirino della critica è finito anche Cristiano Giuntoli.

Il calciomercato invernale, con la Juventus di Allegri in piena corsa per lo Scudetto, non ha convinto Sandro Sabatini. Il giornalista ha parlato così a ‘Radio Radio’: “Alcaraz? Trovatemi voi chi volete, ditemi un giocatore top da prendere… Quattro mesi a 6 milioni significa che costa 18 milioni all’anno di prestito”.

Juventus, nel mirino anche Giuntoli: “Prestito a 6 milioni di Alcaraz neanche De Bruyne”

“Prestito a 6 milioni di Alcaraz neanche De Bruyne“, ha concluso il giornalista parlando delle scelte di mercato di Giuntoli e del suo staff.

Il prossimo sarà il primo calciomercato estivo interamente diretto dal direttore sportivo ex Napoli. Una sessione che porterà ad una stagione ricchissima di impegni, quella del ritorno in Champions League e del nuovo Mondiale per club. Giuntoli sarà chiamato a rinforzare, e non poco, la rosa della Juventus.