Giuntoli ha già chiuso, sarà il primo colpo della Juve: cifre e dettagli della possibile operazione in entrata sul mercato

Sono già iniziate le grandi manovre della Juventus in vista del calciomercato estivo. Il primo passo è stato l’esonero immediato di Massimiliano Allegri.

In attesa dell’arrivo di Thiago Motta, Cristiano Giuntoli è già al lavoro per rinforzare la rosa bianconera in vista del ritorno in Champions League e di due ulteriori impegni, la Supercoppa italiana ed il nuovo Mondiale per club. Uno dei nomi in cima alla lista della dirigenza della Juve è quello di Riccardo Calafiori, autore ieri sera di una doppietta proprio davanti agli occhi dei bianconeri.

Come anticipato da Calciomercato.it, il difensore ex Roma è uno dei primissimi obiettivi di Giuntoli. Il dirigente bianconero si è mosso in anticipo, avviando diversi mesi fa i primi contatti con l’entourage del calciatore. La Juventus, ad oggi, è quindi in pole position per il classe 2002.

Calciomercato Juve, Calafiori primo colpo: tutti gli aggiornamenti

Sulle tracce di Calafiori non c’è solo la Juventus, ma il club bianconero conta di anticipare la concorrenza e chiudere in fretta il primo colpo del mercato estivo.

Secondo quanto riportato da ‘La Stampa’, sarà lui il primo colpo di Giuntoli: la valutazione del Bologna si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Spettatore interessato anche il Basilea: il club svizzero intascherebbe il 40% dalla rivendita da parte del club rossoblù. La Juve, dal canto suo, punta a chiudere presto.