Calciomercato Roma, Conte 'molla' Nainggolan: incontro con Vidal!

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

30/12/2016 16:02

CALCIOMERCATO ROMA CHELSEA VIDAL / Da mesi ormai Radja Nainggolan è segnato come un obiettivo di calciomercato del Chelsea: Antonio Conte non ha mai nascosto la sua ammirazione per il centrocampista belga e dopo l'addio di Oscar ai 'Blues', destinazione Cina, si è parlato della possibilità che il ricavato dalla cessione del brasiliano potesse essere investito proprio per strappare Nainggolan alla Roma. Una possibilità che, da quanto si legge sul 'Sun', non sembrerebbe particolarmente concreta: il calciomercato Roma può tirare un sospiro di sollievo visto che Conte sembrerebbe aver deciso di mollare il belga per puntare tutto su Arturo Vidal. Una virata decisa tanto che, riferisce il tabloid britannico, il 26 dicembre ci sarebbe stato già un incontro tra il calciatore e l'ex commissario tecnico della Nazionale. Il cileno sarebbe pronto a riabbracciare Conte se il Bayern darà il via libera all'operazione: il Chelsea avrebbe offerto già 40 milioni di euro, incassando il no dei tedeschi che potrebbero valutare la cessione per una somma intorno ai 45 milioni di euro.

Calciomercato Roma, Nainggolan troppo caro: Conte vira su Vidal

A spingere il Chelsea ad abbandonare la pista Nainggolan sarebbe stata la richiesta da sessanta milioni di euro fatta dalla Roma per il belga: una cifra che il club londinese ha deciso di non spendere, puntando invece su Vidal. Dalla sua il cileno, protagonista di un simpatico video, ha la conoscenza di Conte e dei suoi dettami tattici, particolare che faciliterebbe il suo immediato inserimento in squadra. Il rapporto tra il tecnico e il centrocampista è sempre stato ottimo come dimostrato anche dalle parole che l'ex calciatore della Juventus ha speso per il suo mister. Per Nainggolan, invece, si continua a trattare con la Roma per il rinnovo.