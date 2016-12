Calciomercato Milan, da Niang a Luiz Adriano: così Montella può sognare il grande colpo

Martin Sartorio (@SartorioMartin)

29/12/2016 11:50

CALCIOMERCATO MILAN / Mancano ormai solo cinque giorni alla riapertura ufficiale del calciomercato ma le società si stanno già muovendo per piazzare subito i primi colpi in vista del ritorno in campo nel weekend dell'otto gennaio. Anche Adriano Galliani sta lavorando, in sinergia con i cinesi, per riuscire a soddisfare le esigenze di Vincenzo Montella. Come è ormai ben noto a tutti, il prossimo calciomercato Milan sarà a saldo zero: bisognerà vendere, e pure bene, per riuscire a puntellare la rosa.



Calciomercato Milan, cedere prima di acquistare: che rivoluzione in attacco

Jack Bonaventura e Suso sono i punti fermi dell'attacco del Milan di Vincenzo Montella. I due esterni hanno dimostrato anche in Supercoppa contro la Juventus, nel match più importante della stagione, di essere gli elementi imprescindibili dello scacchiere rossonero. Non è un caso che entrambi siano prossimi al rinnovo: Suso ha giurato amore eterno al Milan e proprio ieri i cinesi hanno dato il via libera al prolungamento del contratto di Bonaventura.

Se gli esterni sono i punti fermi della squadra non si può dire lo stesso per gli altri attaccanti. Il calciomercato Milan potrebbe così ripartire dal 'sacrificio' di Niang e dalle cessioni meno indolore di Honda e Luiz Adriano. I rossoneri si troverebbero così un gruzzoletto per fare mercato in entrata: Adriano è diretto in Russia dopo l'incontro positivo tra Galliani e Gilmar Veloz; il giapponese, invece, continua ad avere diversi estimatori in giro per il mondo. Il 'Samurai' rossonero piace in America (Los Angeles Galaxy e Seattle Sounders) ma anche in Inghilterra con il Sunderland di Moyes che sta cercando di convincercelo a continuare a giocare in Europa. Niang, corteggiatissimo all'estero, potrebbe portare nella casse del Milan qualcosa come 15-20 milioni di euro. A questo punto Carlos Bacca, che sembrava l'indiziato numero uno a lasciare, potrebbe rimanere giocandosi il posto con Lapadula.

Calciomercato Milan, da Keita a Badelj: i sogni di Montella

Riuscendo a cedere i giocatori sopracitati più i vari esuberi (Poli piace al Torino, Ely è più di un'idea del Cagliari e Vangioni che piace molto all'estero), il Milan potrebbe riuscire ad avere qualcosa come 30-35 milioni di euro da investire per un calciomercato importante.

L'arrivo di un esterno, con le partenze di Luiz Adriano, Niang e Honda, si renderebbe inevitabile: se per il Milan l'obiettivo Orsolini sembra ormai scemato per via del no dei cinesi, con questi soldi potrebbe riaprirsi la pista che porta a Keita. L'attaccante della Lazio è da sempre in cima alla lista del duo Mirabelli-Fassone, che non si opporrebbe, quindi, al suo acquisto. In avanti potrebbero diventare piste percorribili anche Borini e Jovetic. Per il centravanti italiano, in uscita dal Sunderland, ci sarebbe da battere la concorrenza della Roma; per il montenegrino dell'Inter, che non rientra più nei piani di Stefano Pioli, potrebbe aprirsi l'ipotesi prestito ma anche in questa circostanza la concorrenza non manca. La Fiorentina, squadra con cui si è decisamente espresso meglio durante la sua carriera, è sulle sue tracce ormai dall'estate scorsa. A centrocampo, infine, si farebbe di tutto per accontentare Montella, acquistando dai viola, Badelj. Obiettivo numero uno del Milan per il quale però c'è da battere una folta concorrenza. Il croato, che ha una valutazione di 10-12 milioni di euro, sarebbe ben felice di riabbracciare il suo ex tecnico. Montella, da parte sua, non vede l'ora di avere Badelj per poter far crescere con più tranquillità il giovane Locatelli.

Il calciomercato di gennaio – come si può capire - non si preannuncia per nulla facile ma se Adriano Galliani riuscirà a far incastrare per bene i pezzi del suo ultimo puzzle, il Milan potrebbe continuare a lottare per la Champions League anche nella seconda parte della stagione.