Premier League, la cronaca di Chelsea-Stoke City 4-2

Maurizio Russo

31/12/2016 16:00

CHELSEA STOKE LIVE / La 19esima giornata di Premier League mette di fronte Chelsea e Stoke City. La squadra di Conte vuole ottenere la tredicesima vittoria consecutiva in campionato per eguagliare lo storico record dell'Arsenal, mentre quella di Hughes va a caccia di importanti punti in chiave salvezza. Calciomercato.it vi offre il match di 'Stamford Bridge' in tempo reale.

CLASSIFICA: Chelsea 46; Liverpool 40; Manchester City 39; Arsenal 37; Tottenham 36; Manchester United 33; Everton* 27; Southampton 24; West Bromwich 23; Watford e West Ham 22; Bournemouth e Stoke 21; Burnley 20; Middlesbrough 18; Leicester 17; Crystala Palace 16; Sunderland 14; Hull* 13; Swansea 12.

*una partita in più