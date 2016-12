FOTO - Gossip, ecco come si rilassano Totti e famiglia!

27/12/2016 10:21

GOSSIP TOTTI - Il campionato è fermo e anche per i calciatori della Serie A, è tempo di vacanze. Il capitano della Roma, Francesco Totti, ha deciso di trascorrere il periodo natalizio alle Maldive con tutta la famiglia. A documentarlo, è stato lo stesso numero 1o giallorosso, postando una foto sul proprio account ufficiale Facebook, accompagnata dal seguente messaggio: "Passare in famiglia questi giorni è il regalo più bello che si possa ricevere. Grazie per i vostri auguri e buone feste a tutti da parte nostra ???? - Francesco".

F.S.