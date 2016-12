26/12/2016 20:26

CALCIOMERCATO ROMA ITURBE GENOA RINCON / La Roma bussa, il Genoa risponde. Nell'ambito dell'operazione Rincon in vista della sessione invernale di calciomercato, il 'Grifone' ha fatto una richiesta esplicita per chiudere l'affare: Iturbe, conteso anche dal Torino. L'esterno giallorosso lascerà la Capitale per trovare maggiore spazio altrove.

D.G.