VIDEO - Juventus-Milan, Allegri furioso: si sfoga con Marotta e Paratici

23/12/2016 22:38

VIDEO ALLEGRI JUVENTUS MILAN / Non è stata ben digerita in casa Juventus la sconfitta in finale di Supercoppa Italiana contro il Milan. In particolare dal tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, che al termine dell'incontro vinto dai rossoneri ai rigori è apparso piuttosto nervoso. In un video che sta facendo il giro del web, infatti, l'allenatore juventino si vede rivolgersi in maniera piuttosto concitata al Dg Beppe Marotta e al Ds Fabio Paratici, indicando qualcuno (o qualcosa) al centro del campo.



L.P.