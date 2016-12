Calciomercato Fiorentina, Sarri l'applaudito 'incensa' Bernardeschi: i viola sognano?

23/12/2016 13:18

CALCIOMERCATO NAPOLI FIORENTINA SARRI / Uno dei match più spettacolari della serata di ieri è stato senza dubbio quello tra la Fiorentina ed il Napoli: andamento rocambolesco con sorpassi e controsorpassi fino al 3-3 finale, sancito dal calcio di rigore di Gabbiadini. Una sfida che ha visto Federico Bernardeschi in grandissimo spolvero con gol ed un assist al bacio per il momentaneo 3-2 di Mauro Zarate.Tanti colpi di classe del carrarino che sta continuando un processo di crescita notevole e ad omaggiare la prestazione del numero 10 viola ci ha pensato anche il mister dei partenopei Maurizio Sarri.

Nel post partita infatti ha definito come 'straordinario' il trequartista italiano, complimenti che non possono passare inosservati visto il gioco di intrecci di calciomercato tra Toscana e Campania. Proprio il tecnico degli azzurri infatti è stato accolto bene dal pubblico del 'Franchi' con qualche applauso sceso direttamente dalla tribuna, trattamento che non viene riservato a tutti gli avversari.

Calciomercato Fiorentina, Sarri-De Laurentiis: separazione possibile

Quel Sarri che a Firenze in molti sognerebbe in panchina al posto di Paulo Sousa con il quale oramai il rapporto è ai minimi storici ed a fine stagione dovrebbe salutare. Il nome del mister partenopeo piace sia all'ambiente che alla dirigenza: in pole potrebbe esserci lui in caso di addio definitivo del portoghese a giugno. Sarri è comunque legato al Napoli ed i risultati, considerando la rosa a disposizione ed il ko di Milik, non sono negativi, non abbastanza da giustificarne un esonero a fine campionato. A giocare un ruolo importante però sarà Aurelio De Laurentiis, tra i due infatti non è mai sbocciato l'amore: qualche frecciata, qualche contraddizione ed un accordo non totale sul calciomercato degli ultimi tempi. Indizi, curiosità, accostamenti per il calciomercato Fiorentina: che sia Sarri il prossimo allenatore viola?

O.P./A.P.