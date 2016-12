Calciomercato Fiorentina, Bernardeschi show: asta internazionale per lui

Mario D'Amiano

23/12/2016 08:20

CALCIOMERCATO FIORENTINA / Due gol, un assist e una prestazione da pelle d'oca. Federico Bernardeschi ieri sera si è preso la scena durante il big match della 18a giornata di Serie A tra Napoli e Fiorentina. Allo stadio 'Franchi', per l'ultimo impegno calasingo del 2016, i tifosi viola hanno potuto godersi lo spettacolo offerto dal giovane talento italiano. Un talento che, soprattutto quando mostra in questo modo le sue qualità, ammalia gli osservatori internazionali, pronti a metterlo in cima alla loro lista dei desideri. Così, se non nel calciomercato invernale, la Fiorentina rischia di perdere il suo gioiello a cifre molto elevate la prossima estate. Nonostante le smentite di turno, su Bernardeschi resta infatti vivo l'interesse dei migliori club italiani e stranieri.

Calciomercato Fiorentina, dalla Juventus al Real Madrid: occhi su Bernardeschi

Le ultime notizie sul calciomercato Fiorentina vedono molto difficilmente Bernardeschi in partenza a gennaio. Tuttavia, il rischio, come già accennato, è che la prossima estate possa presentarsi una società pronta a soddisfare le ingenti richieste viola. In Italia il talento piace a Juventus, Inter e Milan, che potrebbero scatenare un'asta al rialzo. All'estero, invece, gli ultimi club accostati all'attaccante sono stati Barcellona, Bayern Monaco, Chelsea e PSG, mentre il Real Madrid già da tempo ha mostrato interesse. La sua valutazione, al momento, si aggira sui 40 milioni di euro ma potrebbe lievitare in seguito alle sue prestazioni.

Freitas, direttore sportivo della Fiorentina, ha bloccato qualsiasi discorso su Bernardeschi: "Federico è una della bandiere del presente e del futuro. Più che blindato, lui è dentro una cassaforte". Classe '94, il calciatore ha spesso ribadito la sua gioia di giocare nel club toscano, nel quale è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante sin da subito. Se dovessero aumentare gli interessi su di lui, però, i tifosi dovrebbero iniziare ad abituarsi all'idea di poterlo perdere in futuro.