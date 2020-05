CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS ALABA BAYERN MONACO / Mentre le alte cariche del calcio italiano cercano una soluzione per ripartire, le big di Serie A iniziano a pensare con decisione alla prossima sessione di calciomercato. Tra queste anche l'Inter di Antonio Conte, ambiziosa in vista della prossima annata che dovrà essere quella della consacrazione dopo la rinascita avviata già quest'anno. La dirigenza nerazzurra lavora in particolar modo sulle zone di campo maggiormente scoperte come la corsia di sinistra. In tal senso il jolly giusto potrebbe arrivare direttamente dai campioni di Germania del Bayern Monaco.

Secondo quanto riferito da 'Sport1' tra le opzioni per il futuro di David Alaba c'è proprio la squadra allenata da Conte. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A--->

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, da Inter e Juve a Milan e Roma | In difesa si 'balla'

Da tempo si parla di un possibile rinnovo per l'austriaco spunto anche dal tecnico Hansi Flick, eppure la situazione non è così limpida. Sul tavolo dell'agente Pini Zahavi non sembra infatti ancora essere arrivata l'offerta contrattuale giusta e non è da escludere l'addio a fine stagione visto la scadenza 2021. In questo contesto potrebbe inserirsi l'Inter vista la grande stima di Conte nei confronti dello stesso Alaba, cercato anche ai tempi del Chelsea. In Italia è stato spesso accostato ai rivali della Juventus, mentre negli ultimi mesi sono aumentati anche gli estimatori in Inghilterra e Spagna. Ciononostante l'Inter è una candidata autorevole vista anche la volontà di Alaba di giocare in un club ambizioso ed in crescita che possa consentirgli di lottare per la Champions in futuro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Pogba e Milinkovic out | Ecco il vero obiettivo di Conte

Inter, Icardi tra Psg e Juventus: il bomber riflette | Le ultime di CM.IT