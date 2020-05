CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN / Rebus Gonzalo Higuain alla Juventus. L'attaccante farà ritorno nei prossimi giorni a Torino dopo il rientro in patria, ma a far discutere in merito al 'Pipita' è il possiible addio a fine stagione ai bianconeri. C'è l'ipotesi River Plate per l'attaccante, che avrebbe incontrato i vertici del club biancorosso nei giorni scorsi.

Il papà del giocatore però allontana un immediato ritorno al River del figlio: "Non è il momento, Gonzalo ha un anno e mezzo di contratto e lo rispetterà", sottolinea Jorge Higuain a 'TNT Sports'.

Juventus l'attacco di papà Higuain: "Sono dei codardi"

Il padre del centravanti prosegue parlando delle critiche nei confronti del figlio e attacca: "Ci sono giocatori che sono molto criticati, credo che certa gente sia stupida. Passano l'intera giornata ad attaccare e creare meme. Non si sa chi siano: chi attacca in rete è così codardo che si rende ridicolo. E' povera gente, perde solo tempo".

