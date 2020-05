JUVENTUS DYBALA TAMPONI / Sono arrivati gli esiti del doppio tampone per Paulo Dybala: anche l'argentino ha superato il coronavirus e può essere considerato guarito. Lo riferisce la Juventus con un comunicato diramato poco fa: "Paulo Dybala ha effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il coronavirus-Covid 19 - si legge sulla nota del club bianconero - .Gli esami hanno dato esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare".

La notizia, attesa da giorni, permetterà alla Joya di tornare ad allenarsi come gli altri compagni di squadra che hanno già effettuato le visite mediche: l'argentino è atteso domani alla.

Dybala ha commentato sui social il risultato dei test diagnostici. Il numero 10 della Juventus non ha nascosto la sua gioia per l'attesa notizia: "La mia foto dice tutto: finalmente guarito dal Covid-19". L'immagine che accompagna vede Dybala a braccia aperte e sorridente: la felicità per essersi messo alle spalle un brutto periodo.