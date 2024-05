Milan, doppio colpo estero: pronti 50 milioni

Il Milan pensa alla prossima stagione: pronto un doppio colpo da 50 milioni di euro per il dopo Pioli

L’estate in arrivo potrebbe vedere una vera e propria rivoluzione in casa Milan. Non solo in panchina, ma anche per quanto concerne la rosa.

Con la stagione ormai agli sgoccioli, in casa Milan il focus è sul futuro. C’è da risolvere il rebus legato alla panchina, con Stefano Pioli che da tempo sembra destinato a chiudere la sua esperienza alla guida della formazione rossonera. Nel contempo, il club pensa anche al mercato, a prescindere da chi andrà ad accomodarsi in panchina in vista della prossima stagione.

Sono già diversi i nomi accostati al club rossonero per la prossima sessione estiva di calciomercato. Il Milan dovrà sicuramente rinforzare l’attacco, soprattutto alla luce dall’addio di Olivier Giroud, un divorzio ‘ufficializzato’ nelle scorse ore dall’esperto attaccante francese, il quale – in un video – ha annunciato di essere in procinto di lasciare il Milan al termina della corrente stagione.

Calciomercato Milan, doppio colpo da 50 milioni

In particolar modo, il Milan è in attesa di poter piazzare due colpi per un totale di 50 milioni di euro. Due, infatti, i nomi nel mirino del club rossonero come confermato anche dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Attacco, ma non solo: il Milan cercherà di rinforzarsi anche negli altri reparti e in tal senso si registra l’interessamento per Emerson Royal e Youssouf Fofana. Il primo è un classe ’99 brasiliano, nasce come terzino destro ma capace di agire anche da esterno di centrocampo e da difensore centrale. Il suo cartellino è valutato circa 30 milioni di euro.

Youssouf Fofana, classe ’99 franco-maliano, è un centrocampista legato al Monaco da un altro anno di contratto. Il suo valore si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Una doppia operazione da 50 milioni per il Milan che potrebbe incassare oltre 30 milioni di euro dai riscatti di De Ketelaere e Saelemaekers.