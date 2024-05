Inter, due rinforzi in uno: la mossa che non fa contento solo Inzaghi

Inter, in arrivo un rinforzo dal valore ‘doppio’: sorride Inzaghi ma non solo lui, la mossa a sorpresa dei nerazzurri

Mese di maggio molto intenso per l’Inter, tra gli ultimi appuntamenti in campo, con ulteriori festeggiamenti previsti per la gara contro la Lazio, e quelli fuori dal campo, che determineranno il prossimo futuro.

Sta per essere siglato ufficialmente l’accordo con Pimco, per il rifinanziamento del prestito con Oaktree. Una volta compiuto questo passo, l’Inter potrà procedere ai rinnovi di contratto e a pianificare le strategie di mercato. Il piano è quello, come noto, di trattenere più big possibile. Nessuno stravolgimento della rosa come avvenuto nelle ultime stagioni, per questo ciclo Marotta e Inzaghi sognano basi solide. Anche se qualche addio ci sarà. Poco male, perché l’Inter ha già in mente come sostituire i partenti.

Inter, nome nuovo per l’erede di Dumfries: colpo strategico per il marketing

Potrebbe dire addio Dumfries, il cui rinnovo resta piuttosto complicato. Inter che conta di monetizzare dalla cessione dell’olandese e che quindi lo rimpiazzerà con un profilo che sarebbe molto interessante non solo dal punto di vista tecnico.

Come spiegato da ‘Tuttosport’, in pole position è balzato Sugawara, laterale giapponese di 24 anni dell’Az Alkmaar. Giocatore che si è espresso su alti livelli in questa stagione e che ha un ottimo potenziale. La buona notizia non sarebbe solo quella di un elemento di sicuro affidamento per Inzaghi, ma anche dell’acquisto di un giocatore che potrebbe aiutare nel conquistare importanti fette di mercato in Giappone, come avvenne a suo tempo per Nagatomo.