FIGC CONSIGLIO FEDERALE CORONAVIRUS / Non sarà l'8 maggio il giorno della verità per il calcio italiano e la ripresa del campionato dopo la sospensione per l'emergenza coronavirus. La Figc ha comunicato lo spostamento del consiglio federale originariamente in programma venerdì prossimo: una riunione che si terrà dopo che saranno completati i maggiori approfondimenti necessari per prendere la decisione. Come si legge nella nota della Federcalcio "per consentire al sistema calcio di fronteggiare la crisi contingente, il Consiglio Federale sarà prossimamente riconvocato con all'ordine del giorno le tematiche inerenti la ripresa dell’attività sportiva e per stabilire le linee guida per l’iscrizione ai prossimi campionati".

Ancora tutto sospeso quindi mentre le squadre stanno riprendendo ad allenarsi in questi giorni: dalle visite mediche della Juventus ai tamponi effettuati dai calciatori del Napoli, tutti o quasi i club stanno tornando al lavoro con sedute individuali per rispettare le indicazioni governative. Intanto continua l'incertezza sulla ripresa del torneo: l'unica certezza è che se ci sarà la ripartenza, sarà a porte chiuse. Per il resto tutto ancora in alto mare: date e formule ancora da decidere con varie ipotesi al vaglio.