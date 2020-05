CALCIOMERCATO MILAN LEONARDO BENNACER / Leonardo tornerà a pescare in Italia per rinforzare il centrocampo del suo Psg. Sono tantissimi profili, che il dirigente brasiliano sta seguendo: il nome in cima alla lista è quello di Lorenzo Pellegrini, che può essere acquistato per 30 milioni di euro, ma attenzione anche alle piste che portano a Sandro Tonali e Ismael Bennacer.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Proprio per quanto riguarda il calciatore in forza al Milan, dalla Francia confermano che l'interesse da parte del Psg sarebbe davvero concreto.

I rossoneri ritengono l'ex Empoli incedibile, ma la sensazione - si legge su 'Le10Sport' - sarebbe quella che di fronte ad un'offerta dipartirebbe. Bennacer è certamente un punto fermo dei rossoneri. Il centrocampista, eletto miglior giocatore dell'ultima, rappresenta, insieme ail profilo perfetto pered, giovane e con un enorme potenziale ancora da mettere in mostra.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, ecco Rangnick: l'indizio che non lascia dubbi!

Calciomercato, da Lautaro a Pjanic e Arthur | Asse bollente Serie A-Liga