CALCIOMERCATO JUVENTUS MILAN BERNARDESCHI / Da tempo è al centro di molte voci di calciomercato, ma Federico Bernardeschi ha le idee chiare sul suo futuro e nonostante il corteggiamento di tanti grandi club non intende muoversi dalla Juventus. È l'annuncio dell'agente Beppe Bozzo che cura gli interesse del calciatore bianconero, che intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' replica alle indiscrezioni: "Federico è contento alla Juve. Si parla di lui altrove? No, vuol restare bianconero. Mi spiace che i tifosi lo fischino, Sarri e la società lo hanno sempre difeso.

Mi fa piacere perché Fede nel ruolo naturale di esterno ha sempre dato il meglio. Non a caso è titolare in Nazionale. Poi è generoso e si è adattato in altre zone". Tra le numerose voci ne è spuntata anche una che lo vorrebbe nel mirino del Milan, ma il procuratore è categorico: "Federico non si muove".

