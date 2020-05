CALCIOMERCATO MILAN NAPOLI IBRAHIMOVIC / Ieri dalla Spagna è rimbalzata l'indiscrezione di un possibile trasferimento di Mertens al Milan.

L'attaccante belga è in scadenza di contratto con ile senza rinnovo sarebbe un obiettivo concreto del 'Diavolo' per rinforzare il reparto offensivo nella prossima stagione.

Il Napoli, a sua volta, potrebbe 'rispondere' al Milan dando l'assalto a due big della rosa rossonera come riporta '7 Gold'. Il primo sarebbe Zlatan Ibrahimovic, con il prolungamento dello svedese che resta in bilico. Senza l'accordo 'Ibra' lascerebbe dopo pochi mesi Milano, con il Napoli che potrebbe ingaggiarlo così a parametro zero.

Calciomercato Milan, Gattuso punta Ibrahimovic e Kessie

Oltre ad Ibrahimovic il sodalizio di De Laurentiis avrebbe messo nel mirino Kessie, pupillo di Gennaro Gattuso. L'ivoriano sarebbe una precisa richiesta del tecnico, che lo rivorrebbe alle sue dipendenze dopo l'esperienza a Milanello. Il Milan valuterebbe l'ex Atalanta intorno ai 25 milioni di euro.