Delirio Conte, l’indizio manda in tilt i social: “Torna a casa”

Antonio Conte è l’obiettivo numero uno del Napoli per la panchina: l’indizio scatena i tifosi, social in tilt

È lui l’obiettivo numero uno. Antonio Conte al Napoli è un inseguimento che Aurelio De Laurentiis sta portando avanti da ottobre.

Falliti i primi assalti, il patron del Napoli non si è arreso e dopo aver incassato il no per l’arrivo a stagione in corso, sta provando a convincere il salentino a dire sì per la prossima stagione. La disponibilità da parte dell’allenatore ex Inter e Juventus c’è, ma c’è da trovare la quadra dal punto di vista economico e vincere le resistenza di Andrea Chiavelli, amministratore delegato del club partenopeo e uomo dei conti della società.

In tutto questo c’è una piazza in attesa, vogliosa di un condottiero che faccia sperare in un riscatto immediato dopo una stagione disastrosa. Conte, infatti, è anche il preferito dei sostenitori del Napoli che lo vogliono alla guida di una squadra che deve essere rivitalizzata dopo un’annata deludente. In questo momento di attesa, basta poco per accendere l’entusiasmo ed è proprio quel che è successo.

Ferrara saluta Dazn: a Napoli in coppia con Conte

È bastato poco per scatenare la fantasia del popolo azzurro. Ciro Ferrara, ex del Napoli ma anche ex compagno di squadra di Conte, ha fatto un post nei giorni scorsi per salutare DAZN e chiudere la sua avventura con la piattaforma di streaming.

“Finisce così un’altra stagione intensa e bella di Supertele. Ringrazio tutti, colleghi e operatori, che hanno lavorato con passione e professionalità. Un team eccezionale, sono tanti e ognuno di loro è importante. Un ciclo deve per natura chiudersi… E se son rose…” Proprio la parte finale del post ha acceso l’entusiasmo dei tifosi del Napoli: “Torna a casa con Conte” scrive nei commenti un utente e un altro non sta nella pelle e scrive un “ti aspettiamo”.