Svolta Inter: Correa insieme a Icardi in Serie A

Non solo Taremi, l’Inter è pronta ad effettuare diversi movimenti in attacco durante il calciomercato estivo

Ancora inebriata dalla conquista del ventesimo scudetto e della seconda stella sul petto, l’Inter è chiamata ad affrontare al meglio le ultime due giornate di campionato, a partire dalla sfida di domenica contro la Lazio. La dirigenza, dal canto suo, già da mesi è concentrata anche sulla costruzione della rosa del futuro e dopo aver già piazzato i colpi a parametro zero Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, nei prossimi giorni deciderà se piazzare l’affondo decisivo su altri obiettivi di mercato, a partire da Bento.

Convocato per la Coppa America, il portiere viene valutato circa 20 milioni di euro dall’Athletico Paranaense e Beppe Marotta e Piero Ausilio sperano di racimolare un tesoretto da alcune cessioni per reperire le risorse necessarie al colpo. Fondi che, almeno per ora, non arriveranno dal cartellino di Joaquin Correa, visto che il mancato approdo del Marsiglia in Champions League ha fatto decadere l’obbligo di riscatto da parte dei provenzali.

Correa insieme a Icardi: Como scatenato

Le buone notizie per i nerazzurri potrebbero tuttavia arrivare a pochi chilometri da Milano. Secondo ‘La Provincia’, infatti, il Como starebbe pensando in grande per rinforzare l’attacco e festeggiare alla grande il ritorno in Serie A. Oltre alla suggestione Jamie Vardy, presente allo stadio nell’ultima giornata di campionato contro il Cosenza, nella lista dei possibili rinforzi di Cesc Fabregas ci sarebbe anche l’argentino di proprietà dell’Inter.

Un’altra pista sarebbe sempre a forti tinte nerazzurre. Su impulso della ricca proprietà indonesiana, il direttore sportivo dei lariani, Carlalberto Ludi starebbe monitorando anche la situazione di Mauro Icardi. Sotto contratto con il Galatasaray fino al 30 giugno del 2026, l’ex bomber interista ha molti interessi nel comasco insieme alla moglie Wanda Nara. Chissà se queste considerazioni, abbinate al fascino del progetto comasco, siano in grado di agevolare un clamoroso ritorno in Serie A di Maurito.