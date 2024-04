L’Inter e l’Athletico non hanno fretta: il punto su Bento | CM.IT

Reduce dalle buone prestazioni con il Brasile, Bento resta nel mirino dell’Inter, ma solo a certe condizioni

La mega plusvalenza fatta con la cessione di André Onana e il successivo tesseramento di Yann Sommer rappresentano senza ombra di dubbio una delle operazioni migliori portate a termine da Piero Ausilio e Beppe Marotta in questi anni. In vista della prossima stagione, l’Inter non ha ancora preso una decisione definitiva sul riscatto di Emil Audero e, come accaduto la scorsa estate, c’è la sensazione che anche questa volta la missione estremo difensore possa cuocersi a fuoco lento.

Ormai da mesi, vi stiamo raccontando della disponibilità totale di Bento all’eventuale trasferimento in nerazzurro. Il gradimento del portiere brasiliano non è tuttavia sufficiente per poter pensare ad un’accelerazione definitiva per andare a dama. Allo stato attuale dell’arte, d’altronde, i sondaggi inglesi secondo quanto appreso da Calciomercato.it non si sono ancora tramutati in passi concreti con l’Athletico Paranaense. Allo stesso modo, le informazioni in nostro possesso escludono l’esistenza di offerte scritte e pluriennali arrivate sulla scrivania dell’entourage del 24enne di Curitiba da parte dell’Inter, che resta in ogni caso fortemente interessata.

L’Inter temporeggia, l’Athletico ringrazia: il punto su Bento

Munito di passaporto italiano, Bento ha disputato le due amichevoli del Brasile contro Inghilterra e Spagna, lasciando ottime impressioni agli osservatori di mercato. Forte di una clausola rescissoria da 60 milioni di euro, il presidente Mario Celso Petraglia ha fiutato i sentori di una potenziale asta e punta ora ad incassare più dei 15 milioni di euro inizialmente richiesti per il suo tesserato.

Il temporeggiamento dell’Inter, che al momento può concentrarsi quasi esclusivamente su obiettivi a parametro zero e su altre priorità, paradossalmente può rivelarsi un formidabile alleato per il presidente brasiliano, che spera in una convocazione per la Coppa America di Bento, per trarre il massimo profitto da una sua cessione estiva.