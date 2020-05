Calciomercato Milan, colpo Emerson: il Barcellona detta le condizioni

CALCIOMERCATO MILAN EMERSON BARCELLONA / In cima alla lista della spesa in casa Milan c'è sicuramente un nuovo terzino destro. Davide Calabria e Andre Conti hanno deluso e i rossoneri sono pronti ad acquistare un esterno che possa offrire un rendimento superiore. Tra i profili accostati al Diavolo in questo periodo c'è anche Emerson.

Il classe 1999 di proprietà del Barcellona si è messo in mostra con la maglia del Betis.

Il calciatore è n prestito, con gli andalusi fino alma i blaugrana sono pronti a cederlo per monetizzare il più possibile. Il Milan lo vuole ma deve fare i conti con la concorrenza tedesca: secondo 'Sport', infatti, Emerson sarebbe finito nel mirino del. Il Barcellona avrebbe fissato il prezzo ae la volontà sarebbe quella di inserire una clausola di recompra così da poter tener un controllo sul giocatore.

