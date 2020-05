Juventus, Cristiano Ronaldo sta tornando a Torino: il portoghese è partito

CRISTIANO RONALDO JUVENTUS / Cristiano Ronaldo sta tornando a Torino. Come riporta la testata portoghese 'DNoticias.pt', l'attaccante della Juventus è decollato a bordo del suo Gulfstream G200 Galaxy dall'aeroporto di Madeira, insieme ai suoi quattro figli e a Georgina Rodriguez. Parte del suo staff e dei suoi bagagli erano arrivati in Italia nella serata di ieri: il giocatore sarà quindi nel capoluogo piemontese in serata.

L'ex madridista dovrebbe rispettare, una volta atterrato, due settimane di quarantena, ma ancora non è chiaro se i doppi tamponi ai quali si sottoporranno i calciatori della Vecchia Signora potranno accorciare i tempi e permettergli di allenarsi individualmente nellacome i compagni di squadra.

