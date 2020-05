Roma, patto col Chelsea: Napoli e Ancelotti beffati

CALCIOMERCATO ROMA NAPOLI CHELSEA - La Roma vuole rifare il reparto offensivo, soprattutto sulle fasce. L'ex El Shaarawy ha ammesso che a gennaio sarebbe potuto tornare nella Capitale, tenendo aperta una porta anche per il futuro. Ma nelle ultime ore sta prendendo sempre più corpo soprattutto la candidatura dello spagnolo Pedro, in scadenza di contratto con il Chelsea.

Proprio con i 'Blues', secondo il portale 'goal.com', i giallorossi potrebbero inoltre stringere una alleanza di mercato per l'ala francese classe 1997 Jeremie, esploso in questa stagione in Serie A con il. I londinesi vantano un diritto di riacquisto sul gioiello neroverde a 15 milioni di euro e potrebbe poi girarlo alla Roma ad una cifra superiore, con buona pace dele dell'Everton di, parimenti interessati al giocatore.

