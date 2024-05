Serie A, UFFICIALE: intervento al ginocchio e stagione finita

In Serie A, stagione finita per uno dei protagonisti del campionato: giocatore che finisce sotto i ferri per l’intervento al ginocchio

Diversi giocatori, nel campionato di Serie A, hanno concluso in anticipo la stagione, per via di infortuni riportati di recente. La lista si allunga con una ulteriore defezione comunicata poco fa.

Il Monza, tramite i propri canali ufficiali, ha reso nota l’operazione chirurgica cui è stato sottoposto Patrick Ciurria. Il giocatore, nei giorni scorsi, ha subito un intervento di “artroscopia diagnostica al ginocchio destro, con riscontro di lesione menisco laterale e conseguente sutura meniscale”. Dopo l’operazione, svolta a Barcellona nella clinica del professor Cugat, Ciurria è rientrato oggi in Italia per iniziare la fase riabilitativa. Il piano è essere pronto, per lui, nel precampionato a inizio luglio per tornare in campo.