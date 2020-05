CALCIOMERCATO LAZIO JUVENTUS MILINKOVIC SAVIC / Tutti lo vogliono, la Lazio lo blinda.

Sergejè sicuramente tra i centrocampisti più corteggiati d'Europa, ma nonostante il pressing delle big del Vecchio Continente a spuntarla, alla fine, pare proprio che sarà il club biancoceleste con un'abile mossa dei dirigenti.

Secondo 'Sky' infatti il presidente Lotito ed il Ds Tare avrebbero già ottenuto e mai ufficialmente annunciato la firma del centrocampista serbo su un nuovo contratto fino al 2024 con un ingaggio da 3 milioni di euro a stagione con i bonus. Mossa decisiva con cui i laziali hanno ribadito la centralità di Milinkovic-Savic nel progetto soprattutto in vista del ritorno in Champions. Firma che dà alla Lazio anche ulteriore forza in sede di trattativa. Perché soprattutto ora Lotito non vuole cedere il suo colosso, soprattutto alla Juventus, neanche per 100 milioni di euro. Avvertimento che vale anche per Leonardo che sta cercando di portarlo al Psg. Ma la Lazio è più solida che mai su Milinkovic-Savic.