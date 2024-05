Vuole solo la Juventus: l’ultimo rifiuto di Conte lascia senza parole

Il futuro di Antonio Conte è ancora da decidere: ha detto no ad una nuova offerta, vuole soltanto la Juventus

È pronto a ripartire. Pronto a risedersi in panchina e tornare a fare quello che gli riesce meglio: allenatore. Antonio Conte non ha più voglia di restarsene a guardare, vuole tornare e cerca il progetto giusto.

Le pretendenti non mancano di certo: il Napoli gli ha fatto una corte spietata fino a qualche settimana fa, ora la situazione sembra essersi raffreddata, con De Laurentiis che starebbe valutando altri profili. L’ex Inter e Juventus è anche il preferito del popolo milanista, anche se la società è alla ricerca di un tecnico con un identikit diverso da quello del salentino.

Tutto ancora in ballo e sulla pista potrebbe tornare in scena anche la Juventus. Il club bianconero saluterà Allegri e ha Thiago Motta come primo nome per la panchina. Conte però non è una candidatura da escludere per la formazione piemontese e anzi negli ultimi giorni qualcosa si sarebbe mosso.

Calciomercato, no al Bayern: Conte vuole solo la Juve

Antonio Conte vuole tornare alla Juventus. È questo il desiderio dell’allenatore pugliese che avrebbe detto no anche al Bayer Monaco per aspettare la chiamata bianconera.

A dirlo è Paolo Paganini, giornalista della Rai, su X: “Antonio Conte aspetta (e vuole) la Juventus. Oltre a Napoli e Milan nei giorni scorsi c’è stato un nuovo contatto con il Bayern Monaco ma il tecnico avrebbe detto no grazie – il suo tweet – . Thiago Motta rimane in pole per la Juventus ma salgono le quotazioni di Conte”.

Per conoscere il futuro della guida tecnica bianconera e quello dell’allenatore non bisognerà attendere ancora molto: queste sono le settimane del dentro o fuori e presto il valzer delle panchine partirà e andrà a definire il puzzle delle venti squadre di Serie A e di quelle estere.