Dalla Juventus al Psg: è il preferito di Luis Enrique

Il Paris Saint-Germain cerca il sostituto di Mbappe, destinato a vestire la maglia del Real Madrid: idea dalla Juventus, lo vuole Luis Enrique

Aria di grandi cambiamenti in casa Juventus. La formazione bianconera il prossimo anno vedrà diversi volti nuovi rispetto a quest’anno, partendo dalla panchina dove non ci sarà più, salvo sorprese, Massimiliano Allegri.

Tra i nomi in bilico c’è anche quello di Federico Chiesa. La trattativa per il rinnovo di contratto non è ancora arrivata alle battute conclusive, anche se le parti lavorano per trovare un’intesa che possa soddisfare tutti. L’ormai certo addio di Allegri ha di fatto aumentato le probabilità che l’attaccante resti in bianconero, ma c’è ancora da trovare la quadra dal punto di vista economico.

L’idea sulla quale si sta lavorando con maggior intensità è quella di un rinnovo ponto, un prolungamento soltanto di un anno per evitare il rischio di un addio a scadenza. Senza il nuovo contratto però prima della fine del prossimo mercato estivo, la Juventus potrebbe prendere in considerazione eventuali offerte e non mancano le squadre interessate.

Calciomercato Juventus, il Psg pensa a Chiesa per il dopo Mbappe

Dalle inglesi al Bayern Monaco, passando per il Paris Saint-Germain che potrebbe sceglierlo come rimpiazzo di Mbappe, destinato ad andare via da Parigi a parametro zero.

Proprio del club francese, in ottica Chiesa, ha parlato Luca Momblano a Top Calcio 24: “Lui vuole restare alla Juve firmando un bel contratto. Per il futuro può pensare alla Premier, ma Luis Enrique è un suo grande estimatore. Magari lo chiede alla Juve per sostituire Mbappe”. Oltre all’ipotesi estero, per Chiesa si è parlato anche di contatti con Daniele De Rossi che lo vorrebbe a Roma e sarebbe convinto di poterlo aiutare a rilanciarsi dopo stagioni in chiaro-scuro.