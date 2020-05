Calciomercato Juventus, intrigo Aouar: sfida totale con il Psg

CALCIOMERCATO JUVENTUS AOUAR PSG PELLEGRINI / Houssem Aouar è uno dei nomi in cima alla lista della spesa della Juventus. Il centrocampista classe 1998 in forza al Lione ha colpito particolarmente in bianconeri, anche nel match di Champions League.

Piace tanto ma sul giocatore c'è da tempo anche il: dalla Francia, però, arrivano novità importanti legate ad Aouar.

Secondo quanto riporta 'Paris United' il centrocampista piacerebbe alla società capitolina più che a Leonardo. Il dirigente brasiliano, infatti, preferirebbe pescare in Italia per rinforzare la mediana. Il mercato del Psg rischia di intrecciarsi sempre con quello della Juventus: se l'ex Milan è pronto a dare strada libera per Aouar, lo stesso non si può dire per Pellegrini e Tonali, che vorrebbe portarli sotto la Torre Eiffel, come fatto in passato con Verratti.