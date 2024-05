Scudetto Inter, l’esultanza del Responsabile Figc scatena la polemica

Non mancano le polemiche sullo scudetto vinto dall’Inter: l’ultimo tira in ballo anche la Figc e l’esultanza di un uomo federale per la vittoria nerazzurra

Nonostante il largo distacco in classifica, che ha consentito all’Inter di festeggiare lo scudetto con cinque giornate di anticipo, sono tante le polemiche sul successo nerazzurro.

Polemiche che nel corso dell’anno si sono susseguite e hanno toccato vari ambiti: dalla situazione finanziaria del club del presidente Steven Zhang ai presunti errori arbitrali a vantaggio della formazione di Simone Inzaghi. Ora si aggiunge un altro fronte di discussione e tira in ballo direttamente la festa scudetto e la Figc.

Si tratta della presenza a San Siro del responsabile dell’ufficio legislativo della Federcalcio. In un video pubblicato sui social lo si vede esultare dopo la conquista dello scudetto nerazzurro e complimentarsi con Inzaghi, Marotta e Ausilio.

Inter, polemiche per festa scudetto

Il video è ovviamente diventato presto virale sui social ed ha scatenato le polemiche con i tifosi delle rivali dei nerazzurri che lo hanno tirato in ballo come testimonianza del presunto canale preferenziale dell’Inter presso la Figc.

Polemiche per presenza ed esultanza alle partite Inter del Procuratore capo di Milano e del responsabile legislativo FIGC. Un giudice o magistrato deve essere imparziale tanto quanto deve sembrarlo. O molti non gli crederanno. Sono persuaso della loro terzietà. Ma si astengano. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) May 2, 2024

