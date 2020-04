Calciomercato Milan, Emery apre anche alla Serie A

CALCIOMERCATO MILAN EMERY - Il Milan deve ancora sciogliere i dubbi legati a chi sarà l'allenatore della prossima stagione. Prende quota la possibilità di una conferma di Stefano Pioli sulla panchina del 'Diavolo', ma restano in piedi anche le piste che portano ai vari Rangnick, Spalletti ed Emery, con il quale si sono registrati contatti a inizio mese.

L'ex tecnico del Psg vanta ottimi rapporti con l'AD rossonerodai tempi dell'Arsenal ed ha voglia di trovare presto una panchina. "Sono pronto a tornare ad allenare: in Spagna, in Inghilterra, in, in Francia e ovunque altro - ha detto lo stesso Unai Emery a 'Eurosport' - Ma se mi chiedete dove andrò, mi sento più vicino alla: se dovesse arrivare una buona occasione la prenderei al volo".

