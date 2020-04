PSG AL KHELAIFI CORONAVIRUS CHAMPIONS / Se ne riparla a settembre, almeno in Francia: il calcio dovrà prendersi una pausa molto lunga e ritornare in attività soltanto a fine estate, secondo quanto disposto dal Governo. Una decisione che ha di fatto stoppato qualsiasi velleità di ripresa della Ligue 1: fermi tutti, quindi, con il Paris Saint-Germain che si troverà nella condizione di non dover giocare in campionato ma di essere ancora in corsa in Champions League. Cosa accadrebbe se l'Uefa decidesse di riprendere la competizione (probabilmente in agosto).

Un torneo che il presidentenon ha alcuna intenzione di mollare il principale torneo europeo: "Noi rispettiamo le decisioni del Governo - le sue parole a 'L'Equipe' - ma con l'accordo con l'Uefa intendiamo partecipare alla fase finale della Champions League, nei luoghi e nelle date in cui sarà organizzata". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Francia, stop ai campionati: il comunicato UFFICIALE della Federcalcio

Il patron della società transalpina ha spiegato anche di essere pronto a disputare le gare in campo neutro: "Se non è possibile giocare in Francia, lo faremo all'estero, assicurando le migliori condizioni di sicurezza sanitaria a giocatori e staff".