JUVENTUS RONALDO MADEIRA / Ronaldo torna in Italia: la notizia è stata lanciata dal quotidiano portoghese 'Record', secondo cui CR7 avrebbe deciso di rientrare nel nostro paese domani. Una versione poi ritrattata: secondo quanto appreso da Calciomercato.it, non c'è nessuna notizia sul ritorno di Ronaldo nella giornata di domani.

Il numero 7 della Juventus, come altri 8 stranieri suoi compagni di squadra, è volato lontano dall'Italia per l'emergenza coronavirus:è l'unico ad essere già rientrato, mentre per Ronaldo e gli altri 7 () non è ancora partita la convocazione ufficiale da parte della società. Il club è in costante contatto con il portoghese che attende la chiamata per far ritorno in Italia e prepararsi all'eventuale ripresa della Serie A. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui