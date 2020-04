Calciomercato Juventus, c'è la fila per Willian: le ultime

CALCIOMERCATO JUVENTUS WILLIAN NEWCASTLE / C'è la fila per Willian. Ad oggi risulta difficile capire quale sarà il futuro del brasiliano: l'unica certezza è legata al fatto che il calciatore non rinnoverà il proprio contratto con il Chelsea.

La trattativa per il prolungamento non è andata a buon fino e Willian sta prendendo in considerazione qualsiasi ipotesi.

La volontà è comunque quella di rimanere a giocare nel calcio che conta: in prima linea sembra esserci la Premier League. Arsenal, Tottenham, Newcastle e Liverpool ci stanno pensando seriamente. Il calciatore vuole un triennale per poter firmare. Willian - come riporta 'Le10Sport' - è un profilo che piace parecchio a Leonardo per il suo Psg, che lo preferisce a quello di Mertens. Attenzione, infine, anche alla Juventus, sempre molto attenta ai parametri zero.