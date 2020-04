CALCIOMERCATO JUVENTUS RONALDO ICARDI / La Juventus sempre in pressing su Mauro Icardi per ringiovanire l'attacco di Sarri. Higuain non farebbe più parte dei progetti del club campione d'Italia, con il CFO Paratici che prepara un nuovo assalto al centravanti argentino che il PSG può riscattare dall'Inter per 70 milioni di euro.

Icardi è il primo obiettivo della lista della 'Vecchia Signora insieme a Milik e in un futuro non troppo lontano potrebbe rimpiazzare a tutti gli effetti nello scacchiere bianconero Cristiano Ronaldo. Questo il pensiero di Mario Sconcerti sul possibile approdo del centravanti argentino sotto la Mole: "L'insistenza con cui la Juve cerca Icardi fa pensare che tocchi a lui sostituire Cristiano Ronaldo. Nella Juve di Ronaldo soffrirebbe comunque anche Icardi. Avrebbe Ronaldo molto vicino al suo spazio migliore.

Calciomercato Juventus, Sconcerti: "Icardi in simbiosi con Dybala"

E dovrebbe lavorare soprattutto per mandarlo al tiro - spiega il giornalista sul 'Corriere della Sera' - Quindi evitamenti, piccoli ritorni, tanto fisico per trovare territorio. Ma è un po' quello che ha già fatto quest’anno con, che parte dalla fascia opposta ma cerca sempre la porta nel modo di Ronaldo".

Sconcerti prosegue parlando della coabitazione di Icardi con il connazionale Dybala: "Il numero dieci, a gioco regolare, è invece il suo compagno ideale. Sono gli stessi limiti di Icardi ad adattarsi benissimo ai pregi di Dybala. Icardi è uomo che vive dentro l’area. Lo spazio guadagnato rispetto al girovagare di Ronaldo, andrebbe tutto al bomber argentino. Per questo penso che tra un anno la Juve avrà una vera coppia di attaccanti finalmente in simbiosi, entrambi di 27 anni, cioè quattro-cinque stagioni assicurate al massimo livello anche senza Ronaldo".

