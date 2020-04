CALCIOMERCATO INTER ROMA KEAN NAPOLI/ Nelle ultime settimane, abbiamo registrato l'interesse dell'Inter di Antonio Conte e della Roma di Paulo Fonseca per Moise Kean, attaccante italiano di proprietà dell'Everton di Carlo Ancelotti. Il giovane classe 2000 però, nella sua prima stagione in Premier League, non ha inciso e potrebbe tornare in Serie A, magari come contropartita all'interno di un affare di calciomercato.

Secondo infatti quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', Moise Kean sarebbe entrato nei taccuini del Napoli visto l'interesse di Carletto per i gioielli della squadra allenata da. In casa azzurra però, la priorità resta Luka, attaccante del Real Madrid, ma attenzione alle quotazioni dell'ex Juventus.

