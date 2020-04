CALCIOMERCATO JUVENTUS AGENTE JORGINHO / A Napoli è stato uno dei fedelissimi di Maurizio Sarri, al punto da accompagnarlo personalmente nella sua breve, ma vittoriosa esperienza al Chelsea. E a Londra, nonostante l'addio del suo maestro, Jorginho è diventato un calciatore importante anche nelle rotazioni di Frank Lampard. Gli ultimi rumors di mercato, però, raccontano di un possibile riavvicinarsi tra Sarri ed il centrocampista italo-brasiliano, al punto da poter ricongiungere i rispettivi cammini nella prossima stagione, proprio alla Juventus.

A fare chiarezza, allora, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it agente di Jorginho.

L'agente di Jorginho: "Juventus? Mai avuto contatti, a luglio parleremo di rinnovo col Chelsea"

"La Juventus? Ho letto in giro, ma non ho mai avuto contatti con loro - spiega Joao Santos, che aggiunge - Né Sarri, né il direttore mi hanno mai chiamato per avere informazioni su Jorginho. Ad oggi, non so assolutamente nulla di questa situazione. Il ragazzo è felicissimo a Londra, dove sta dimostrando il suo valore e dove ha ancora altri tre anni di contratto. E a luglio, c'è la possibilità di aggiungerne un quarto e aprire le trattative per un rinnovo di contratto con il Chelsea. Non so poi quali possano essere le strategie di mercato della Juventus, ma questi sono i piani per il nostro futuro. E ripeto, ad oggi, né i bianconeri, né qualsiasi altra squadra si è fatta avanti per Jorge. Se ci siano stati contatti in estate? Il direttore Paratici mi conosce molto bene, da anni, ma non mi ha mai chiamato per avere informazioni per Jorginho".

