Juve stravolta, cambiano quindici calciatori: l’annuncio

Per tornare a vincere lo scudetto o almeno lottare, la Juventus dovrebbe cambiare addirittura quindi calciatori con sei big

La Juventus è pronta a ripartire con un nuovo corso, ma l’impressione è che servirà un lavoro a dir poco enorme. In primis perché con ogni probabilità cambierà l’allenatore e ne consegue un cambiamento importante della rosa. Quanto meno un riadattamento, qualche cessione e poi acquisti mirati, che piacciono al prossimo tecnico. Per fare un esempio, Thiago Motta verosimilmente chiederebbe Calafiori e Zirkzee. Così come avrebbe chiesto Ferguson, discorso rimandato visto il grave infortunio al ginocchio. Tutti calciatori comunque costosi, anche se hanno già espresso o comunque fatto capire il desiderio di lavorare ancora con l’allenatore che li ha portati in Champions.

Il girone di ritorno della Juve di Allegri ha lasciato però l’amaro in bocca, nei confronti del mister toscano ma pure verso più di qualche calciatore che ha deluso. Da Kostic ad Alex Sandro, da Locatelli a Chiesa che è andato a corrente alternata. In tanti si sono spenti e rischiano il taglio. Vlahovic ha dato invece segni di vita, in teoria non ci sono dubbi sulla sua permanenza ma poi il mercato è indecifrabile e se arriverà una maxi-offerta sarà inevitabilmente presa in considerazione. C’è chi poi metterebbe in atto una vera e propria rivoluzione copernicana, come Massimo Mauro. “Fossi in Giuntoli mi prenderei la responsabilità di dire alla proprietà che bisognerebbe cambiare 15 giocatori – ha detto a ‘La Gazzetta dello Sport’ -. Sono giocatori bravi presi uno per uno e non farebbero fatica a trovare squadra altrove, ma dovrebbero cambiare aria pure per loro stessi dopo un’annata così. La Juventus ha bisogno di una mezza rivoluzione per modificare l’atmosfera attuale e creare nuovi stimoli”.

Massimo Mauro: “Juve, servono sei giocatori da scudetto”

Massimo Mauro ne ha un po’ per tutti, parlando soprattutto dell’attacco: “Alle punte della Juventus servono più suggerimenti, più cross, più passaggi filtranti. E più continuità”. Insomma, serve più gioco. Zirkzee forte, ma un solo uomo non può cambiare un intero reparto. Questo dice l’ex bianconero che quindi stravolgerebbe praticamente metà rosa e anche di più.

Dei 15 calciatori da cambiare, Mauro stabilisce anche qualità e quantità: “Almeno sei di questi dovrebbero essere di livello per provare a contendere lo scudetto all’Inter. Se invece si punta alla qualificazione Champions, ne bastano 4″. Insomma, bravi Koopmeiners e Zirkzee, nessuno lo mette in dubbio, ma per tornare a certi livelli la Juve avrebbe bisogno di rifarsi completamente il look. Ripartendo dal giocatori decisivi, altrimenti si rischia di restare in questo limbo.