Maldini shock, Alciato accusa: “Pressioni per non mandare in onda l’intervista”

Nella giornata di ieri è uscita l’intervista a Paolo Maldini realizzata da Alessandro Alciato: oggi la denuncia su alcune pressioni

Divisivo, mai banale, da ascoltare. Paolo Maldini è tornato ieri a raccontarsi ai microfoni di Radio Serie A in un’intervista rilasciata ad Alessandro Alciato. Tantissimi i temi affrontati, dal Milan all’Inter, dal debole per la Juve nei suoi primi anni di vita e ancora il futuro. Ad esempio, ha confessato di non vedersi in altre squadre, diverse da quella rossonera. Il divorzio è una ferita ancora aperta, dal momento che non è più tornato neanche a San Siro. L’amore per il Milan è rimasto, ma così anche un po’ di rancore e malumore per come è finita l’avventura da dirigente.

La bandiera rossonera è tornata infatti a lanciare una frecciatina alla sua ‘ex’ squadra, per come lo ha trattato e per una linea societaria che a quanto pare non sta premiando. E lo ha fatto al ‘contrario’, o comunque in maniera indiretta, sottolineando la bravura dell’Inter nel creare un progetto a lungo termine con basi stabili, a partire dai contratti dei dirigenti. “L’Inter ha struttura sportiva che determina il futuro, che è stata gratificata da lunghi contratti – ha spiegato ieri -. Se il Napoli va male non è un caso se vanno via allenatore a dirigenti. I giocatori non sono macchine, per produrre qualcosa alle spalle devono avere qualcuno che li aiuti e che produca. Hanno bisogno di supporto e di chiarezza, perché sono ragazzi giovani”.

Alciato: “Non mi sono piaciute le pressioni per non mandare in onda l’intervista a Maldini”

Supporto e chiarezza, le stesse cose di cui Maldini rimprovera la mancanza ai vari Cardinale e Furlani. Alla fine, neanche troppo indiretto. E difatti a Casa Milan non hanno mai gradito particolarmente le sue interviste.Alciato ha ringraziato Maldini su Instagram nella serata di ieri: “La tua libertà di pensiero fa sempre la differenza“. A distanza di qualche ora, però, lo stesso giornalista ha poi pubblicato un’altra story di tono ben diverso e ben più grave.

“Le pressioni per non mandare in onda l’intervista non mi sono piaciute. Per niente”, ha scritto ancora questa mattina. Non è stato chiarito né specificato ovviamente il soggetto che avrebbe esercitato queste pressioni e spinto perché questa intervista a Maldini non fosse pubblicata e mandata in onda. Di certo non è un episodio edificante ed è possibile che se ne continui a parlare nelle prossime ore.