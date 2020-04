CALCIOMERCATO INTER KEAN VECINO / L'Inter sarebbe tornata prepotentemente su Moise Kean.

Dopo gli approcci dell'ultima estate, quando l'attaccante exfu cercato anche dalil club nerazzurro a qualche mese di distanza starebbe pianificando un nuovo assalto per l'assistito di Mino, adesso all'

Kean prima dello stop per il coronavirus stava stentando a trovare spazio anche con Carlo Ancelotti in panchina, che non si opporrebbe ad una sua cessione. Il club inglese lo valuterebbe 25 milioni di euro, con Marotta ed Ausilio che stando a 'Tuttosport' potrebbero inserire nell'operazione il cartellino di Matias Vecino, già in uscita a gennaio dalla rosa di Conte. Il centrocampista uruguaiano è un pupillo di Ancelotti, che darebbe il via libera per uno scambio alla pari con Kean vista anche la valutazione simile dei due giocatori.