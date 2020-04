Calciomercato Roma, Zaniolo giura amore al club: "Vorrei diventare una bandiera"

ROMA ZANIOLO INFORTUNIO / Nicolò Zaniolo, calciatore della Roma, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 'Sky Sport' analizzando la convalescenza dopo l'infortunio e le prospettive della sua carriera: "Sto molto bene, il ginocchio risponde e spero continui così".

INFORTUNIO - "I primi giorni sono stati duri, capii subito che fosse una cosa grave. Mi vengono ancora i brividi, è stata una delle sensazioni più brutte della mia vita".

RIENTRO - "Fine maggio? Non saprei. Meglio un giorno in più di cautela che uno in meno. Se sarà possibile, sarò felice di chiudere il campionato giocando".

MODRIC - "Mi ha scritto anche lui, l'anno scorso gli chiesi la maglia e il suo messaggio è stato un onore. L'esordio con i blancos fu indimenticabile".

DI FRANCESCO E MANCINI - "Devo tanto a entrambi, il primo mi ha inserito tra i grandi, il secondo mi ha convocato in Nazionale quando ancora non avevo una gara tra i professionisti. Non ci credevo, lo seppi dalla tv".

TOTTI - "Lui è l'idolo di Roma, con De Rossi è un simbolo che difficilmente potrà essere eguagliato.

Vorrei diventare una bandiera della Roma, devo tutto a questo club e sono innamorato della città".

MAGLIA - "Numero dieci? No, sto bene con la 22".

KEAN - "Quando fummo esclusi erano 2-3 giorni di fila che facevamo tardi alle riunioni tecniche. Mi ha insegnato molto quell'esperienza, accettai le conseguenze: mister Di Biagio aveva ragione. Giocando alla playstation ci dimenticavamo delle riunioni".

ROMA - "Cosa è mancato? Forse il coraggio di fare la giocata, anche se nell'ultimo periodo ci eravamo ripresi".

RUOLO - "Come esterno destro mi trovo molto bene, non l'avevo mai fatto: poi mi piace giocare da mezzala e sulla trequarti, ma ora come ora dico esterno destro".

