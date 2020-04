Calciomercato, Morata 'rifiuta' l'Inter e dimentica Real e Juventus: "Solo Atletico"

CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS MORATA / Ancora una diretta Instagram tra sportivi in questi giorni di quarantena. Stavolta è toccato ad Alvaro Morata, 'intervistato' da Fabio Fognini. Il tennista ha provato a spingerlo verso l'Inter, un corteggiamento che la punta ha subito respinto: "No, lascia perdere: sono felice all'Atletico". L'ex bianconero ha raccontato il suo grande amore per i colchoneros, coltivato sin da piccolo: "Da bambino ero raccattapalle dell'Atletico, poi arrivò un momento in cui non mi godevo più il giocare con i miei amici. Sai, quel cambio che arriva quando passi dall'essere un ragazzino che si diverte a una dimensione professionale. La gente inizia ad avere agenti, a sponsorizzare scarpette... Sentivo molta pressione, non giocavo titolare e decisi di andar via". La punta ha proseguito: "Sono stato un anno al Getafe, bellissimo, poi al Real Madrid...

Ma io, da bambino, andavo al Calderon con mio padre ed ho sempre sognato di giocarci. Purtroppo l'ho dovuto fare con altre maglie, ma sono sempre stato dell'Atletico. Quello che ho vissuto resta, ma ora sono più felice che mai".

