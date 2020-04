Calciomercato Napoli, ESCLUSIVO agente Fabian Ruiz: “Rinnovo? Ne parleremo a fine stagione”

CALCIOMERCATO NAPOLI FABIAN / Fabián Ruiz è uno dei nomi che promettono di scuotere il prossimo calciomercato. Lo spagnolo è un obiettivo prioritario di Real Madrid e Barcellona, ma il Napoli non ha alcuna intenzione di privarsene: il progetto tecnico di Gattuso vede l’ex Betis come uno dei suoi pilastri principali. Il centrocampista, superata la crisi che ha coinvolto tutti i partenopei nella fase finale dell’era Ancelotti, è tornato a splendere prima dell’interruzione della stagione per l’emergenza coronavirus. Ne abbiamo parlato con Alvaro Torres, direttore generale della You First Sports in Spagna, che ai microfoni di Calciomercato.it ha analizzato nei giorni scorsi le prospettive del calcio internazionale nella crisi COVID-19 e che, oggi, descrive il momento di una delle stelle della sua agenzia: "Fabián è cresciuto con ogni allenatore che ha avuto. Con Ancelotti è stato benissimo, la scorsa stagione è stata magnifica".

Come lo ha visto negli ultimi mesi?

"Con l’arrivo di Gattuso ha iniziato a giocare davanti alla difesa, ma alla squadra mancava un po’ di brillantezza fisica. Una volta recuperata, il mister lo ha liberato, dandogli maggiore spazio per raggiungere l’area rivale, nella posizione in cui credo possa rendere meglio.

Ha una grande falcata, è bravissimo nel gioco verticale, ha un gran tiro… Così sono arrivati i due gol di febbraio contro Inter e Brescia".

Gattuso lo considera imprescindibile.

“Il mister mi ha sorpreso in positivo. Gli piace giocare con la squadra coperta, ma vuole anche un buon possesso palla. Credo che a Fabián il suo arrivo abbia fatto bene, ha proseguito il suo processo di crescita”.

Una crescita che hanno notato anche grandi big europee…

“Mi pare normale che le grandi squadre chiedano informazioni e si interessino alla sua situazione. Da tre anni gioca ad un livello altissimo, ha conquistato un posto da titolare nella Nazionale spagnola, cosa complicatissima vista la concorrenza, è stato il miglior calciatore dell’Europeo Under 21… Con questo cammino, sarebbe strano il contrario. Abbiamo tenuto costantemente informato il Napoli di questi interessamenti attraverso You First Italia, con Miguel Alfaro”.

Il club non pare intenzionato a cederlo. Possibile che arrivi il rinnovo?

“Mesi fa decidemmo di sospendere la questione rinnovo fino al termine della stagione, e non credo ci saranno nuovi contatti finché non termineranno le competizioni, cosa che non sappiamo quando accadrà. Fabián, in ogni caso, è concentrato al 100% sul Napoli”.

