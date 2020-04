NAPOLI MANOLAS ANCELOTTI GATTUSO / Dal Coronavirus al cambio di allenatore, sono tanti gli argomenti toccati da Kostas Manolas ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli': "Abbiamo grande voglia di tornare in campo, si vede anche da come stiamo seguendo il programma che ci hanno dato. Tutti sono pronti a tornare per continuare questo grande lavoro. Come tutti, sto facendo il programma che ci hanno dato i preparatori. Io ho un fisioterapista che mi segue quando sono senza attività per rimanere sempre in forma. Sto facendo normalmente il programma, ma aggiungo anche cose che servono a me personalmente per stare al livello di forma che voglio".

GATTUSO - "Avevamo ripreso il nostro cammino. Il Napoli stava giocando di nuovo come erano abituati tutti i tifosi. Peccato che ci siamo fermati, il virus ha penalizzato tutto il mondo. Gattuso sta facendo un gran lavoro. Era un gran lavoratore in campo e lo è anche in panchina, anzi forse anche di più. Non si ferma mai a chiamare i giocatori, a restare in contatto con noi. Questo ci dà lo stimolo per continuare a lavorare in casa, che è più complicato che farlo al centro sportivo. Noi riusciamo a tenerci in forma. Io lo sento spesso, abbiamo un rapporto speciale. Abbiamo caratteri simili.

Manolas però non rinnega Ancelotti: "Solo belle parole per Ancelotti. Non possiamo criticare una persona che ha avuto successo dal primo giorno che allena e che ha allenato grandi squadre. E' un grande mister, una grande persona".

Infine un appello ai tifosi da parte del centrale del Napoli: "Dico a tutti di avere un altro po' di pazienza. L'abbiamo fatto finora, continuiamo fin quando servirà. Ci sono ancora contagi, per questo vi prego di restare a casa. Per il bene di tutti, del mondo. Per tornare a vivere la nostra vita, adesso abbiamo capito quant'era bella. Quando perdi una cosa, cominci ad apprezzarla. Dobbiamo fare un ultimo sforzo per tornare alla normalità".

