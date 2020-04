Calciomercato, piano da 310 milioni | Doppia beffa alla Juventus e colpo in Serie A!

CALCIOMERCATO REAL MADRID JUVENTUS HAALAND MBAPPE NAPOLI FABIAN RUIZ/ Il portale spagnolo 'DiarioGol' ha rivelato una potenziale bomba in vista della prossima finestra di calciomercato. Il Real Madrid di Florentino Perez sarebbe infatti pronto a varare un piano da 310 milioni di euro per rinforzare la rosa. In questa strategia entrerebbero anche due club italiani: la Juventus di Agnelli ed il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Il secondo, perché potrebbe vendereai Blancos per una cifra non inferiore ai 120 milioni di euro.

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A--->clicca qui!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Juventus, dalla Spagna: una big mette nel mirino Demiral

La Juventus invece, perché potrebbe essere beffata dal Real Madrid per due obiettivi: Erling Braut Haaland e Kylian Mbappe. Il bomber del Borussia Dortmund costa 75 milioni di euro, la cifra della clausola, alla quale ne andrebbero aggiunti altri 5 per superare la concorrenza, rappresentata potenzialmente anche dalla Vecchia Signora. I numeri di Mbappe sono invece più elevati, ci vorrebbero infatti ben 150 milioni per il classe 1998 ex Monaco.